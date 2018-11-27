شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يطالب أصحاب البيانات العاجلة بعدم التأخر عن ميعاد افتتاح الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه لأعضاء البرلمان تأكيدًا على أهمية الالتزام بحضور الجلسات العامة لاسيما من مقدمى البيانات العاجلة وضرورة التزامهم بميعاد افتتاح الجلسة: "هذه أخر مرة اتحدث فيها عن الأمر، اللى هيتأخر تانى.. مش هيحضر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، المخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية، والتى اُستهلت بإلقاء النواب البيانات العاجلة.

ومن جانبه طالب النائب عمرو حمروش، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء كوبرى مشاه أعلى محطة "إتياى البارود" لاسيما أن ربع مليون مواطن يسيرون من هذا الطريق، كما طالب النائب نور الدين عبد الرازق، الحكومة بسرعة رصف طريق أحمد عرابى (أسيوط – سوهاج)، بينما طالب النائب أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حمص، الحكومة بالانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى بدأ منذ عام 2007 فى كوم القناطر وإحدى القرى الأخرى، قائلًا: "الشبكة التى بدأت منذ 2007 تهالكت تماما.. لابد من نظرة دقيقة للفساد ومحاسبة المسئولين عن ذلك، فمن المسئول عن إصلاح الشبكة الداخلية".