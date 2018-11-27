شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب يلتقي سفير الكاميرون ويؤكد أهمية زيادة حجم التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، السفير محمدو لبرنغ سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي .

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب طارق رضوان بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكاميرونية والتطلع إلى مزيد من التعاون بين برلماني البلدين، في المقابل أثنى سفير دولة الكاميرون، على حسن استقبالة بمجلس النواب المصري عامة وبلجنة الشئون الأفريقية خاصة، وأكد أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة.

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وسوف نسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادته بما يتناسب مع حجم العلاقة بين الدولتين، مشيراً أهمية استثمار فترة تقلد مصر للاتحاد الأفريقي، بطريقة فاعله لإعادة بناء التعاون المثمر بين الدول الأفريقية.

وعلق السفير بتأكيدة، أن بلاده تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، خاصة وأن العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين تمر بحالة من الازدهار، وأشاد بالجهود التي يبذلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الشعب المصري من أجل وضع مصر في الصورة التي تليق بها كأحد أهم دول القارة.

وعن اجتماع اللجنة العليا المشتركة، أفاد السيد السفير بأن أخر اجتماع لها كان عام 2010، وكان من المزمع عقدها مرة أخرى في مصر ولكن تم تأجيلها نظراً لظروف البلاد، وأن اللجنة سوف تعقد في مارس القادم.

وقال السفير، إن الكاميرون بحاجة إلى التعاون مع مصر في عدة مجالات مثل مكافحة الإرهاب فنحن نسعى إلى هدف واحد وهو القضاء على الإرهاب، ومجال الزراعة حيث تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، والمنح الدراسية خاصة في المجالات العلمية.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس اللجنة حرص مصر على التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية، وأثنى على هذا اللقاء متمنياً تكراره في القريب العاجل.