شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يرفع الجلسة العامة.. والبرلمان يعود للانعقاد 9 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر ديسمبر المقبل، مناشدا النواب بأن يكون الحضور جيدا.

وناقشت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، والتجارة والصناعة عمرو نصار، حيث يواجه المجلس "والى" بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وإيضا مشاكل ذوى الإعاقة.