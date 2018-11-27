"المستقبل":للامتناع عن اية ردات فعل سلبية كقطع الطرقات واحراق الاطارات

أهابت قيادة تيار "المستقبل" بجميع المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن اية ردات فعل سلبية ك​قطع الطرقات​ واحراق الاطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الاخلال بالاستقرار.

وفي بيان لها، دعت كافة المنسقيات الى "معالجة كل اخلال قائم على الارض بما يتيح تأمين سلامة التحرك للمواطنين".