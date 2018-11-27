قطع طريق قصقص باتجاه المطار من قبل بعض المحتجين وتحويل السير للطرقات فرعية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "قطع طريق قصقص باتجاه المطار من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات فرعية".

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