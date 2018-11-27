هاشم لتلفزيون النشرة: لن نقبل إلا بتوزير واحد منّا حصراً

اعتبر عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​قاسم هاشم​، في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​"، "اننا لن نقبل إلا بتوزير واحد منّا حصراً"، مشيراً إلى أن "التوزير لا معنى له اذا لم يكن من أعضاء اللقاء، وإذا لم يحصل التوزير من أحد الأعضاء فلا معنى حينها للموضوع أساساً".

وعن المخارج الممكنة، رأى هاشم أنه "يمكن أن يبادر ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في هذا الملف وان يكون ممثل اللقاء من حصته".