حاصباني يطلق الحملة الوطنية للتوعية على تلقيح الأطفال

أطلق نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الصحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان حاصباني​، بالتعاون مع نقابة أطباء ​لبنان​، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية على تلقيح الأطفال تحت شعار "مش للـ5.. للـ.. 18 سنة"، وذلك بهدف التشديد على أهمية تلقيح الأطفال من ​الولادة​ وحتى عمر 18 سنة لحمايتهم من أمراض خطرة كالحصبة و​شلل الأطفال​.

وأكد حاصباني ان "تلقيح الأطفال هو من أنجع المبادرات في مجال ​الصحة العامة​ الذي يقي الأطفال خطر الموت والإصابة بإعاقات لمدى الحياة. كذلك انها المبادرة الأكثر فاعلية لناحية مقاربة الكلفة الى النتائج، خصوصا إذا كانت تلك النتائج متعلقة بصحة أطفالنا، وها نحن اليوم في لبنان نحقق نجاحات مستمرة في البرنامج الوطني للتحصين بفضل عوامل عدة".

ولفت إلى أنه "من أهم الأسباب التي تساعد لبنان على تحقيق مؤشرات صحية جيدة رغم الظروف التي يمر بها، وجود قطاع خاص نفتخر به ينطلق من ​نقابة الأطباء​ والأطباء والجمعيات العلمية في هذه النقابة الكريمة التي تستضيفنا اليوم، إضافة الى وجود قطاع أهلي يمثل كل أطياف المجتمع بتنوعه الجغرافي والتاريخي والطائفي والسياسي وبلديات ناشطة تعطي الأفضل لمجتمعاتها، ومؤسسات دولية ترعى برامجنا وتساهم في دعمنا تقنيا ولوجستيا واداريا، وذلك بحسب حاجات برنامجنا في هذا الإطار. ونخض بالذكر منظمة ​اليونيسف​ ومنظمة الصحة العالمية".

وأكد حاصباني أن "تلقيح الأطفال مسؤوليتنا جميعا كما هي الرعاية الصحية الأولية والتي تسعى وزارة الصحة العامة ومن خلال شبكة وطنية تضم أكثر من 86 جمعية أهلية على كل الأراضي اللبنانية الى تقديم خدمات أساسية ذات جودة عالية للمواطنين. من هنا تبرز أهمية دور القطاع الأهلي الذي يأخذ على عاتقه تلقيح الأطفال الى جانب وزارة الصحة العامة التي تؤمن اللقاحات والمستلزمات المطلوبة في هذا الإطار ليقوم القطاع الأهلي بتأدية دوره الوطني في هذا المجال".