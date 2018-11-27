أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح ​طريق قصقص​ باتجاه المطار بشكل جزئي"، مشيرةً إلى أن "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة فتح طريق قصقص باتجاه المطار بشكل جزئي وحركة المرور كثيفة بالمحلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .