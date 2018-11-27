اللواء ابراهيم: الارهاب تعريفه ضائع لاستعماله في أجندات الدول الكبرى

لفت المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، في كلمة له في الجلسة الختامية لمؤتمر "اندحار ​الارهاب​ في المنطقة وتأثيره على القارة الافريقية"، الى أنه "لفتني خلال الجلسات ان الدكتورة ليلى نقولا قد أوردت كلاما عن لسان وزير خارجية ​الولايات المتحدة الاميركية​ "ان ​افريقيا​ هي المستقبل". وانطلاقا من هذا القول انني اقول لكل الاخوة الافارقة عليكم ان تقلقوا من هذا القول فهذا شعار مقلق، فمستقبل افريقيا لمن، مستقبل افريقيا لشعوب افريقيا او مستقبل افريقيا لشركات النهب، وهذا السؤال بحاجة الى جواب، وهذا الجواب تحدده شعوب افريقيا الشقيقة".

وأشار الى أن "التعريف الضائع في أروقة ​الكرة الارضية​ للارهاب وضياعه مقصود، والكل يعلم ان هناك نوعين من الارهاب، ارهاب ترهب به عدوك وهذا حق لك لا بل واجب عليك، وارهاب ترهب به الناس الابرياء وهذا أدنى مستويات الانحدار الاخلاقي والانحطاط العقائدي"، معلنا "أننا مع الارهاب الاول، نحن مع مقاومة اي عدو أينما وجد، وهذا شرف ندعيه، وكل من يحاول ان يخضع ​لبنان​ و​الشعب اللبناني​. نحن مع مقاومتنا وارهابنا هذا، ولكم ان تسموا او تستعملوا كل المسميات، فهي فخر لنا".

وأضاف: "أنا بكل تواضع، وكما طلب البعض منكم، فاني أضع جميع امكانيات المديرية وخبراتها بتصرف اي زميل في أي دولة افريقية، وكل خبرات المديرية وخبراتي الشخصية نضعها بتصرفكم للحفاظ على أمنكم واستقراركم، وهذا ليس منة او كرما، بل هذا واجب. هناك حوالى 400 الف لبناني ينتشرون في بلدان افريقيا، ومن أدنى واجباتنا كلبنانيين ان نحافظ على أمن واستقرار البلدان التي تحتضن المغتربين".

وشدد على أن "نرهب الناس الابرياء ونعتدي على حقوقهم وعلى اولادهم في ​المدارس​، وعلى العمال في المعامل، ونقتلهم لمجرد القتل او لمجرد الاختلاف الفكري والعقائدي فهو قمة الانحطاط الاخلاقي، فالارهاب تعريفه ضائع لانه يستعمل في اجندات الدول الكبرى".