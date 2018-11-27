جعجع عرض آخر التطورات السياسيّة مع السفير الألماني الجديد

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، السفير الجديد لجمهوريّة ​المانيا​ الإتحادية في لبنان جورج بيرغيلين برفقة نائبه ميشائيل رويس في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" د. إيلي الهندي وروجيه راجح. وكانت الزيارة مناسبة للتعارف حيث تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

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