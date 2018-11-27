بري عرض مع السفير البريطاني التطورات الراهنة في البلاد

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ السفير البريطاني في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، وعرض معه للتطورات الراهنة. وقال السفير البريطاني بعد الزيارة "سررت للمحادثات التي اجريتها مع بري وقد بحثنا قضايا المنطقة وقلت اننا نأمل ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية باسرع وقت ممكن وكان اللقاء مع دولته جيداً جداً وامل ان اكرر اللقاءات معه في اطار تعميق العلاقات بيننا".

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