انقلاب شاحنة مع حمولتها على منعطفات عاريا باتجاه الفياضية والاضرار مادية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة عن "​انقلاب شاحنة​ مع حمولتها على منعطفات ​عاريا​ باتجاه ​الفياضية​"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة بالاتجاهين".

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