مسؤولة أوروبية: يجب أن تستفيد إيران من مزايا الاتفاق النووي

أكدت مساعدة مسؤولة ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الاوروبي​ هيلغا اشميت، "ضرورة أن تستفید ​إيران​ وفقا للاتفاق النووي من فوائد الغاء الحظر"، مشيرةً إلى أن "جميع الدول الأعضاء الـ 28 في ​الاتحاد الأوروبي​ ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي".

ولفتت إلى "اننا على دراية بالتحديات التي اثيرت نتيجة عودة الحظر الأميركي، وكان موقفنا واضحا للغاية في العديد من التصريحات على أعلى المستويات"، مشيرةً إلى أن "الموقف الأوروبي ليس مجرد كلام، وفي هذا الصدد اشارت الى البيان الاخير للأطراف الأوروبية في دعم الاتفاق والجهود المبذولة لإنشاء قناة مالية خاصة مع إيران".

واضافت: "رسالتنا واضحة، طالما أن إيران تفي بالتزاماتها في اطار ​الاتفاق النووي​، وبما إن التقرير الثالث عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ذلك، فسوف نلتزم بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي"، لافتةً إلى أن "رفع الحظر، جزء مهم من الاتفاق النووي، لكن الاتفاق النووي الإيراني قبل ان يكون وثيقة اقتصادية، يجب أن يحول دون سباق التسلح النووي في المنطقة وفي الواقع فان الاتفاق النووي، اتفاقية تسهم في أمن ​الشرق الأوسط​ و​أوروبا​ والعالم".

وأكدت "ضرورة التعاون النووي بين إيران وأوروبا في إطار الملحق الثالث للاتفاق النووي"، ووصفته بـ"أنه الجزء الرئيسي من الاتفاق"، مشيرةً إلى "أنني أعتقد اعتقادا راسخا أن أي إجراء يتخذ لتنفيذ الملحق الثالث هو خطوة إيجابية، واغتنم هذه الفرصة، وادعو جميع الشركاء الى مواصلة جهودهم في هذا الصدد".

وتابعت: "الخطوة التالية لإيران هي الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، و تبني القوانين في هذا الصدد في داخل البلاد، من أجل الاستفادة الكاملة من قدرة الملحق الثالث من الاتفاق النووي"، مشيرةً إلى أن "الإجراءات الإيرانية في هذا الصدد، ستيسر مساحة التعاون للشركات المهتمة بالعمل في إيران".