وزير الطاقة الجزائري: زيارة محمد بن سلمان إلى الجزائر هي زيارة أخوية

أكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، خلال حديث صحفي، أن "زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هي زيارة أخوية ولا علاقة لها بالمعطيات الحالية للسوق النفطي العالمي".
وكانت عدد من السياسيين الجزائريين والأحزاب الجزائرية قد احتجوا على زيارة ولي العهد السعودي بسبب "تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقيادته للتحالف العربي في اليمن".
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