وزير الطاقة الجزائري: زيارة محمد بن سلمان إلى الجزائر هي زيارة أخوية

أكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، خلال حديث صحفي، أن "زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​ هي زيارة أخوية ولا علاقة لها بالمعطيات الحالية للسوق النفطي العالمي".

وكانت عدد من السياسيين الجزائريين والأحزاب الجزائرية قد احتجوا على زيارة ولي العهد السعودي بسبب "تورطه في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وقيادته للتحالف العربي في ​اليمن​".