وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى تونس

وصل ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ الى تونس في زيارة رسمية تستمر ساعات. وكان قد تظاهر عدد من المواطنين التونسيين في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس رفضا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد.

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