مسؤول سعودي سابق: مصر ستخرج من أزماتها وستسدد ديونها في فترة قصيرة

طلب الملحق الثقافي السعودي الأسبق في مصر غازي المدني، من الشعب المصري "ربط الحزام لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورث تراكمات سياسية كثيرة"، موضحاُ أن "مصر ستخرج من أزماتها وستسدد ديونها في فترة قصيرة".
وأشار إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسعودية، لديهما حرص على دعم مصر اقتصاديا"، لافتا إلى أن "دعم مصر يخدم مصالح الشرق الأوسط"، مفيداً بأن "مصر رمانة الميزان بالمنطقة والسعودية لديها نفس الرؤى لخطة 2030 التي تتوافق مع خطة التنمية بمصر".
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