مسؤول سعودي سابق: مصر ستخرج من أزماتها وستسدد ديونها في فترة قصيرة

طلب الملحق الثقافي السعودي الأسبق في مصر غازي المدني، من ​الشعب المصري​ "ربط الحزام لأن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ورث تراكمات سياسية كثيرة"، موضحاُ أن "مصر ستخرج من أزماتها وستسدد ديونها في فترة قصيرة".

وأشار إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و​السعودية​، لديهما حرص على دعم مصر اقتصاديا"، لافتا إلى أن "دعم مصر يخدم مصالح ​الشرق الأوسط​"، مفيداً بأن "مصر رمانة الميزان بالمنطقة والسعودية لديها نفس الرؤى لخطة 2030 التي تتوافق مع خطة التنمية بمصر".