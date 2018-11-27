نائب وزير خارجية روسيا: أي عقوبات غربية ردا على حادث بحر أزوف لن يحل أي مشكلة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "أي عقوبات غربية ردا على حادث بحر أزوف لن يحل أي مشكلة".
وكانت روسيا قد أكدت يوم الاحد أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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