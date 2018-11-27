نائب وزير خارجية روسيا: أي عقوبات غربية ردا على حادث بحر أزوف لن يحل أي مشكلة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "أي عقوبات غربية ردا على حادث بحر أزوف لن يحل أي مشكلة".

وكانت ​روسيا​ قد أكدت يوم الاحد أنّها احتجزت ​السفن​ الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في ​المياه​ الإقليمية الروسية".