لافروف: على الغرب تحذير كييف بحزم من عواقب اللعب بالنار

دعا وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الدول الغربية إلى "إرسال رسالة قوية إلى كييف تحذرها من مغبة مواصلة الاستفزازات"، مشيراً إلى أن ​موسكو​ لا ترى حاجة لأي وساطة في تسوية أزمة مضيق كيرتش.

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