الجيش التركي: تحييد 6 مسلحين في ضربة جوية شمالي العراق

أعلن ​الجيش التركي​، في بيان "تحييد 6 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في ضربة جوية شمالي ​العراق​".

ولفت إلى أن "الضربة استهدفت مواقع للتنظيم في منطقة "زاب"، وأسفرت عن تحييد 6 مسلحين وتدمير عدة مواقع وتحصينات ومستودعات أسلحة"، موضحا أن "المسلحين الذين جرى تحييدهم كانوا يستعدون لشن هجمات إرهابية على مخافر حدودية تركية".

واعتبر الجيش التركي أن "العملية أتت رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".