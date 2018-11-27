غوتيريس يدعو أوكرانيا وروسيا الى أكبر قدر من ضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيوتيريس، في بيان، ​أوكرانيا​ و​روسيا​ إلى "أكبر قدر من ضبط النفس واتخاذ تدابير في أسرع وقت للحد من التوتر بما ينسجم مع ميثاق ​الأمم المتحدة​"، مشددا على "ضرورة تفادي أي تصعيد جديد في المواجهة بين البلدين التي ترجمت الأحد في مضيق كيرتش باحتجاز ​الجيش الروسي​ سفنا وطواقم أوكرانية".

وأكد أنه "من الضروي الاحترام الكامل لحقوق وواجبات جميع الأفرقاء المعنيين تطبيقا للقانون الدولي"، مشيرا الى أنه "يجب أيضا احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".