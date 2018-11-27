فايبرز يطالب بتوفير التدابير الأمنية لمباراته أمام المريخ

طالب وفد فريق فايبرز الأوغندي، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الثلاثاء، لمباراته أمام المريخ، غدا الأربعاء، بالدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، بزيادة التدابير الأمنية أثناء اللقاء.

وجرى الاجتماع بمقر اتحاد الكرة السوداني، تحت إشراف المراقب الجيبوتي يوسف جيرا، ورئيس اللجنة المنظمة المحلية للمباراة الدكتور عبدالعزيز سعد الله ونائبه بدر الدين المبارك، وطاقم التحكيم الجزائري.

وحضره من جانب نادي المريخ الأمين العام محمد جعفر قريش، وعضو المجلس معتصم مالك ومدير الكرة أيمن عيدار.

وتم الفصل في زي الفريقين، حيث تحدد أن يلعب المريخ بالزي الأحمر الكامل، وفريق فايبرز بالزي الأزرق المخطط بالأحمر في منطقة أكمام القميص.

وطالب الوفد الأوغندي، الذي وصلت بعثته نهار اليوم الثلاثاء للسودان، بتوفير التدابير الأمنية، والحماية للبعثة، وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للمباراة، أن هذا الأمر تم ترتيبه من جانب السلطات الأمنية، بمقر البعثة في فندق كورال وفي ملعب المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)