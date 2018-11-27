الاتحاد العام يضع المريخ في مأزق

رفض اتحاد الكرة السوداني، اليوم الثلاثاء، طلب المريخ بتأجيل مباراته مع الأمل عطبرة، في الدوري، المقرر لها الأول من ديسمبر المقبل. وطلب المريخ تأجيل المباراة لتزامنها مع موعد السفر إلى أوغندا لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام فايبرز الأوغندي، يوم 5 ديسمبر المقبل.

وتمسك الاتحاد السوداني بعدم التأجيل، ليضع المريخ في مأزق حقيقي خاصة وأن حجز بالفعل تذاكر السفر في ذات اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)