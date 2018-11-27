وفد من الحركة الشعبية المفاوض يلتقي أمبيكي بأديس أبابا

كشفت قيادات بالحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو عن عقد وفد من الحركة لقاء مع رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي ثامبو أمبيكي بأديس أبابا يوم الثلاثاء .

وقال أسامة دوجو عضو الحركة بحسب (smc) إن اللقاء جاء بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوي لعقد لقاءات تشاورية برئاسة السكرتير العام للحركة الشعبية عمار آمون دلدوم،مشيراً إلي أن الوفد إلتقي برئيس الآلية ثامبو أمبيكي وتم عقد لقاء تشاوري لكسر الجمود وإحياء العملية التفاوضية حول المنطقتين.

ولفت “دوجو” إلي إن الوفد يضم عدد من الاعضاء ابرزهم عبدالله إبراهيم عباس و كوكو محمد جقدول و د. أبكر آدم إسماعيل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)