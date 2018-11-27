جنوب دارفور تستعد لاستقبال البشير بالخميس

أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي، إكمال حكومة ولايته الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال رئيس الجمهورية عمر البشير، في زيارته المقررة يوم الخميس، لتشريف فعاليات ختام الدورة المدرسية القومية نيالا (28)، وتدشين مشروعات تنموية وخدمية.

وأفاد الفكي في تصريحات صحفية، على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمنشآت في مدينة نيالا، بأن تلك المشروعات التنموية والبنى التحتية تتمثل في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتنمية المجتمع.

ونوه بحسب شبكة الشروق – بأن فعاليات نيالا (28) جاءت على أعلى مستوى من الترتيب، مشيداً بالطلاب وانفعالهم الكبير بالحدث الوطني والإبداعات والإشراقات التي قُدمت من قبلهم، مشيراً إلى أن شعار الدورة “كل أجزائه لنا وطن” قد تحقق من خلال التلاحم ووحدة الترابط بين كل المشاركين.

هذا وقد شملت جولة والي جنوب درافور التي رافقه خلالها رئيس المجلس التشريعي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، ومقرر للجنة العليا للدورة المدرسية، شملت محطة كهرباء نيالا ومدينة البشير الرياضية، ومنشآت الدواء الدوار والإمداد الطبي، ومدارس وطرقاً بنيالا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)