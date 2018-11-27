ترتيبات جديدة لشراء الذهب من المعدنين التقليديين

أعلن وكيل المعادن بوزارة النفط والغاز، د.عبدالجابر مرعي، شروع الحكومة في شراء الذهب من المعدنين التقليديين من مواقع الإنتاج، انتشاراً ووصولاً للمعدن التقليدي في مواقعه بكل ولايات السودان المختلفة.

وكشف مرعي خلال لقائه قيادات بنك الاستثمار المالي، يوم الثلاثاء، العزم على إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك لشراء الذهب بالأسعار العالمية، والعمل على تطوير صادرات الذهب، موضحاً أن بنك الاستثمار يتولى إنشاء الصندوق بتكليف من البنك المركزي، بمشاركة نحو (30) مصرفاً.

وأكد دعمهم لمقترح بنك السودان المالي، القاضي بإنشاء صندوق لشراء الذهب، تسهيلاً لوصول الإنتاج الكبير من الذهب إلى القنوات الرسمية بشكل مباشر.

واعتبر مرعي أن هذا الاتجاه يصب في خانة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تمكن الحكومة والوزارة من إدخال كميات الذهب المنتجة في القنوات الرسمية، والتي محصلتها النهائية دعم الاقتصاد السوداني بشكل مباشر.

وأضاف “هذا يمكن أن يكون نواة لبورصة الذهب التي تسعى إليها الوزارة مع الجهات المختصة بوزارة المالية منذ مدة”.

من جهته، كشف مدير بنك الاستثمار المالي أن الصندوق يجري الترتيب له وفقاً لسياسات البنك المركزي بخطوات حثيثة وهو في طريقة للإنشاء بعد أن أجيز في شكله النهائي من قبل الرقابة الشرعية.

وتوقع بحسب شبكة الشروق – أن تكون هناك موافقة نهائية وأذن لمباشرة العمل من قبل بنك السودان المركزي في غضون أسابيع مقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)