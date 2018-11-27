بالفيديو : سيما بالسودان تكشف للأطفال الأماكن الحساسة من جسدهم عبر فيديو مصري

نشر مركز سيما لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل على صفحته على فيس بوك فيديو تعليمي للأطفال بعنوان (للطفل .. كيف تحمي جسمك) وذلك للمساهمة في توعية الأطفال لحمايتهم من الاعتداءات الجنسية التي كثرت مؤخراً .

وتعرض الفيلم المنتج على طريقة أفلام الكرتون إلى الأماكن الحساسة في جسم الطفل التي يجب أن لا يقترب أو يلمسها أو يراها غيره باستثناء الوالدين والإخوة والأطباء في حالة العلاج مقدماً النصح للأطفال بالطرق التي تحميهم مما اسماهم (الأشخاص الشريرين) في إشارة للمعتدين جنسياً على الأطفال.

حظي الفيديو على صفحة المركز على فيس بوك بنسبة مشاهدة عالية على خلفية جرائم الاعتداء على الأطفال بالاغتصاب التي كثرت في السودان وتم معاقبة المعتدين فيها بالإعدام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)