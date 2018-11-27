نائب الرئيس يتقصى عمل اللجنة الوزارية لنفير كردفان

وقف النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يوم الثلاثاء، على خطة عمل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة وإسناد نفير نهضة ولاية شمال كردفان خلال المرحلة المقبلة.

قال والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، في تصريح صحفي عقب لقائه بالقصر الجمهوري النائب الأول للرئيس، إن اللقاء بحث كيفية استكمال نسب الإنجاز في مجالات المياه والصحة والتعليم والبنى التحتية، تعزيزاً لسبل كسب العيش وما تليها من خطط لتحفيز النمو الاقتصادي للولاية عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأضاف هارون أن اللقاء تناول العلاقات التنسيقية للجهات الداعمة للنفير على مستويات رئاسة الجمهورية والجهاز التنفيذي الاتحادي وحكومة الولاية، بجانب دور العون الدولي كعامل مؤثر وجديد في خطة العمل.

وقال الوالي بحسب شبكة الشروق – إن موجهات النائب الأول تمثل خارطة طريق آمنة تمكن من بلوغ الغاية المخطط لها خلال المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)