فتح بلاغات في مواجهة متهمين بالتلاعب فى حصص الوقود

كشفت نيابة أمن الدولة عن تقييد بلاغ في مواجهة عدد من المتهمين الذين قاموا بشراء و استلام حصص الوقود المخصصة للمحطات من قبل شركات البترول.

وبحسب (smc) أن وكيل النيابة الأعلى بنيابة أمن الدولة مولانا معتصم عبد الله محمود وجّه بفتح دعوي تحت المادة (57/1أ) من القانون الجنائي المُتعلّقة بتخريب الاقتصاد القومي في مواجهة المتهمين والقبض عليهم، مشيراً إلى أن المتهمين قاموا بالتلاعب في الحصص بتحويل الوقود إلى مواقع خاصة بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار عالية.