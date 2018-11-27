رئيس الوزراء يدشن الدفع الإلكتروني لشراء الكهرباء

دشن رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية معتز موسى، ووزير الموارد المائية والري والكهرباء وقيادات الوزارة، نظام البيع الإلكتروني عبر بطاقات الصراف الآلي لشراء الكهرباء، بمكتب الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في مدينة النيل بأم درمان.

وقال وزير الكهرباء خضر محمد قسم السيد، إن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في شراء الكهرباء إلى جانب الخدمات الأخرى المقدمة للجمهور يأتي في إطار إنفاذ توجهات الدولة نحو الحكومة الإلكترونية واتساقاً مع التوجه العام الداعي إلى ربط المعاملات الحكومية بالبطاقة الإلكترونية لتسهيل خدمات المواطنين .

وأكد تعميم التجربة في كافة ولايات السودان بنهاية ديسمبر من العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وانسياب كافة الخدمات التي تأتي في اختصاصها في كافة المجالات.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرازق أحمد يوسف نائب المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أن نظام الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي قد تم تطبيقه في مدينة بورتسودان بالبحر الأحمر مطلع الشهر الجاري كمشروع تجريبي، حيث حقق نجاحاً كبيراً.

وأشاد بحسب شبكة الشروق – بجهود كافة الشركاء وتعاونهم إلى جانب المهندسين والفنيين الذين بذلوا جهداً مقدراً للدخول في النظام، وذلك يأتي في إطار تحقيق الجودة العالية في جميع أشكال الخدمة المقدمة للجمهور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)