كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال رجل دين "سني" شمالي إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيرانية اغتيال مسلحين مجهولين رجل الدين السني الشيخ مولوي جمال زهي، في مدينة جلستان شمالي إيران.

وقالت وسائل الإعلام إن زهي لقي مصرعه، بعد إصابته في ظهره ببندقية صيد صباح الثلاثاء، أثناء خروجه من مسجد في المدينة.

وأشارت إلى أن زهي كان يسعى لأجل التوفيق بين المذهبين السني والشيعي في إيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل زهي، أو الدافع وراء قتله.