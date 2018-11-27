كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال رجل دين "سني" شمالي إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت وسائل إعلام إيرانية اغتيال مسلحين مجهولين رجل الدين السني الشيخ مولوي جمال زهي، في مدينة جلستان شمالي إيران.
وقالت وسائل الإعلام إن زهي لقي مصرعه، بعد إصابته في ظهره ببندقية صيد صباح الثلاثاء، أثناء خروجه من مسجد في المدينة.
وأشارت إلى أن زهي كان يسعى لأجل التوفيق بين المذهبين السني والشيعي في إيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل زهي، أو الدافع وراء قتله.
شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال رجل دين "سني" شمالي إيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .