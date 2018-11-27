كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة العراقية تطلق النار على تظاهرات في البصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن القوات الأمنية العراقية أطلقت النار لتفريق عشرات المدنيين تظاهروا في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقالت الشبكة إن "متظاهرين أحرقوا إطارات السيارات قرب مجسر التربية في المحافظة"، مضيفة أن "بعض عناصر الأمن اضطروا إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء"، مؤكدا أن "المتظاهرين نددوا بسوء الخدمات والفساد في البلاد".

ونوه المراسل إلى أن جموع المتظاهرون تفرقت، عقب إطلاق العيارات النارية، فيما أعادت القوات الأمنية فتح الشارع.

وعلى مدى أشهر شهدت محافظة البصرة تظاهرات غاضبة طالبت بتوفير خدمات الماء والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.