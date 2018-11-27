كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. نزوح 132 ألف أسرة من الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 132 ألف أسرة من محافظة الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى أن حركة الواردات القادمة إلى ميناء المحافظة انخفضت إلى النصف.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على نسخة منه، إنه حتى 19 نوفمبر الحالي، حدد الشركاء في المجال الإنساني نزوح أكثر من 132 ألف أسرة من محافظة الحديدة.

وأضاف أن "أكثر من 123 ألف أسرة، حصلت على مساعدات إنسانية"، وأشار إلى أن "الواردات الغذائية التجارية من خلال مرافعي ميناءي الحديدة والصليف، انخفضت بأكثر من 50% مقارنة بسبتمبر2018، حيث قامت 17 سفينة فقط بتفريغ حمولتها في أكتوبر".

وأوضح التقرير أن "سعر صرف الريال اليمني، ارتفع بشكل كبير، ليصل إلى حوالي 520 ريالاً للدولار الواحد"، ما يشير إلى أن الخطوات اللازمة لتثبيت سعر الصرف بدأت تؤتي ثمارها.

وأكد أن الشركاء في المجال الإنساني، استمروا في توفير وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين ودعم المنشآت الحيوية في مدينة الحديدة.