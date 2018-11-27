كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تشتري أسلحة إسرائيلية لتعزيز دفاعاتها ضد بيونج يانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء نظامي رادار للإنذار المبكر من إسرائيل، حيث تعزز دفاعاتها الجوية في مواجهة كوريا الشمالية على الرغم من التحسن السريع الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وقالت إدارة المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية، إن القرار الخاص بشراء نظامي رادار "غرين باين بلوك سي" التي تصنعها شركة "إي.إل.تي.إيه سيستمز" التابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية الحكومية اتخذته لجنة للمشتريات العسكرية.

ولم تحدد الإدارة قيمة الطلبية لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع قدرها بنحو 330 مليار وون (292 مليون دولار) وقال إن النظامين سيجري نشرهما في مطلع 2020.

وقالت إدارة المشتريات الدفاعية في بيان، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات كوريا الجنوبية على "رصد وتعقب الصواريخ من على بعد مسافة طويلة وفي مرحلة مبكرة".

ولم تشر الإدارة إلى كوريا الشمالية، لكن وزارة دفاع كوريا الجنوبية قالت في ديسمبر الماضي، إنها ستشتري نظم رادار إضافية للإنذار المكبر بعدما اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، وأعلنت استكمال "القوة النووية للدولة" قبل ذلك بشهر.