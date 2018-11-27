كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف العربي شرقي تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية ميدانية مقتل وجرح العشرات من المتمردين الحوثيين في غارات مكثفة لطيران التحالف العربي استهدفت تمركزاً للحوثيين في بلدة الراهد شرقي تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء.

وشن طيران التحالف العربي ضربات دقيقة ومركزة على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة الشريجة في الراهدة.

وقال قائد عمليات "اللواء الثاني مشاه" العقيد محمد محسن الجحافي لـ24، إن "ضربات طيران تحالف دعم الشرعية حققت أهدافها بدقة مركزة وذلك باستهداف تجمعات وآليات تابعة للميليشيات الانقلابية الحوثية بجبل المدور وتجمعات وآليات بوادي الزوامي".

وأضاف الجحافي أن الغارتين أسفرتا عن مصرع وجرح العشرات من الميليشيات الانقلابية وتدمير عدد من الآليات بينها أطقم مسلحة.

وقال سكان محليون بوادي الزوامي شرق الراهدة، إنهم شاهدوا أطقماً تابعة للميليشيات هرعت إلى المواقع التي استهدفتها طائرات التحالف وعادت محملة بعشرات الجثث من عناصرها.