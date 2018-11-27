تحديد تاريخ جديد لنهائي “ليبرتادوريس” وهذا هو البلد المرشح لاستضافته

يتجه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كومنبول”، إلى اتخاد قرار إجراء إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس” والذي سيجمع بين ريفربليت وبوكا جونيور الأرجنتينيين خارج البلاد، وذلك من أجل تفادي نشوب أي أحداث غير رياضية أخرى، كما حدث يوم السبت الماضي.

وحسب تقارير صحفية أرجنتينية، قبل قليل، فإن الاتحاد حسم في التاريخ الجديد لهذه المباراة، والمتمثل في الثامن أو التاسع من شهر دجنبر المقبل، غير أنه لم يتم الحسم بعد في البلد الذي سيستضيف المباراة، في الوقت الذي يرجح فيه بقوة إقامة النزال خارج البلد.

وحسب المصادر نفسها، فإن دولة الباراغواي أكدت جاهزيتها من أجل استضافة هذه المباراة النهائية، وهو الأمر الذي أكده أيضا عميد شرطة مدينة أسونسيون، عاصمة الباراغواي، والذي أكد على جاهزيته لاسضتافة الحدث.

ويروج في وسائل إعلام أمريكية لاتينية، أن رئيس اتحاد الباراغواي لكرة القدم، كان حاضرا في الاجتماع الأخير لـ”الكومنبول” الخاص بتحديد موعد وزمان جديد لهذه المباراة النهائية، وهو الأمر الذي يرجح بشكل كبير استضافة بلاده لهذا النهائي المثير لجدل.