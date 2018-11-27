نتنياهو يعتزم التنازل عن حقيبة وزارة الخارجية لوزير جديد

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام القريبة القادمة، التنازل عن حقيبة وزارة الخارجية، وتعيين وزير جديد في هذا المنصب، وسط تداول أسماء عديدة لا يُعرف على أيها سيستقر الاختيار.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الأسماء المرشحة لتسلم حقيبة وزارة الخارجية هي: وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، أو وزير الطاقة يوفال شتاينس، أو تساحي هنغبي، أو ياريف لفيان.

وأضافت، أنه لم يُعرف لغاية الآن هل سيكون التعيين فقط تحت مسمى قائم بأعمال لمدة 3 أشهر أم تعيينًا دائمًا.

وتعاني وزارة الخارجية الإسرائيلية من شلل عام؛ بسبب وجود عجز في موازنتها بلغ مقداره 330 مليون شيكل، وذلك بعد أن تسلمها نتنياهو منذ تشكيل حكومته الحالية في ماي 2015.

وكان موظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنوا عن إضراب عام؛ احتجاجًا على عدم تحسين ظروف عملهم، وزيادة رواتبهم؛ بسبب تقليصات الحكومة لميزانية الوزارة، حيث أغلقت السفارات والقنصليات الإسرائيلية أبوابها حول العالم، وأدى ذلك إلى وقف الهجرة من وإلى إسرائيل.

يذكر أن نتنياهو بحوزته الآن حقيبتان وزاريتان هما الخارجية والجيش، إضافة إلى منصبه كرئيس للحكومة، وذلك بعد استقالة رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، من منصبه؛ احتجاجًا على وقف إطلاق النار الأخير على غزة، بعد فشل العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس قبل نحو أسبوعين.