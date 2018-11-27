الملك يوجه رسالة خاصة لـ”ندوة الشيخ زايد” والإمارات تؤكد على مغربية الصحراء

وجه الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المشاركين في ندوة “الشيخ زايد ودوره في بناء العلاقات المغربية الإماراتية”، التي تنظم بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد.

الرسالة التي تلاها الأمير مولاي رشيد أمام الشخصيات الحاضرة للندوة، عبر فيها الملك عن عمق العلاقات بين المغرب والإمارات، وذكر فيها بخصال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

من جانبه، اغتنم سفير الإمارات فرصة حديثه أمام الأمير مولاي رشيد ووسط حضور عدد من الشخصيات المغربية، لتجديد التذكير بموقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب والمؤكد على مغربية الصحراء، وهو الموقف الذي سبق أن عبر عنه مجلس التعاون الخليجي في عدد من المواقف.

يشار إلى أن ندوة اليوم، تنظمها سفارة دولة الإمارات في الرباط، بالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية، كاحتفالية خاصة بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودوره في بناء العلاقات الإماراتية المغربية.

وعرفت الندوة مشاركة عدد من الشخصيات التي عايشت الشيخ زايد، حيث انطلقت الجلسة الافتتاحية برئاسة محمد الكتاني، عضو أكاديمية المملكة المغربية، وألقيت فيها كلمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والتي ألقاها سفيره بالمغرب، ثم كلمة عبدالجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، إضافة إلى كلمة علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات بالمغرب.