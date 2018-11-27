يركا: المحكمة ترفض التماس عطالله لإعادة الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، التماس مرشح الرئاسة في بلدة يركا، حاتم عطالله، لكي يتسنّى له معاينة البروتوكولات وسجلات الناخبين الناقصة، والاطلاع على مغلفات التصويت الصفراء، ومن ثم إعادة الانتخابات.

وبناء على قرار المحكمة، التي رفض طلب عطالله، بقيت نتائج الانتخابات على ما هي وفوز رئيس المجلس المحلي وهيب حبيش بالرئاسة.

ووفقًا لتصريحات هيئة الدفاع الخاصة بحبيش، فإن "حسب حيثيات القضية لم يكن هناك أي مبرر قانوني مقنع بتاتا لتقديم الطلب، بالرغم من أنه تم طرح قسم من المواد المتعلقة بالانتخابات إلى صندوق النفايات بعد أن انتهت عملية فرز الأصوات، ليس في الأمر أي أهمية أو تأثير على نتائج الانتخابات ولا يوجد أي مبرر لإبطال الانتخابات".

وأضافت "نتائج الانتخابات واضحه جدا وبموجبها فاز السيد وهيب حبيش بفارق 258 صوتًا على منافسه حاتم عطالله، النتائج دونت في محضر رسمي للجنة الانتخابات ولا يوجد أي مبرر وأي سبب قضائي للتدخل بالأمر".

وأوضح المحامي عماد دكوّر، الذي قدم الالتماس، في حديث سابق لـ"عرب 48"، أنه "طلبنا من خلال الالتماس المحكمة الإدارية في حيفا، إصدار أوامر لمأمور الانتخابات لكي يتسنى معاينة وعد المغلفات الصفراء للرئاسة في الصناديق، بحيث أن بعض الصناديق كانت تحوي مغلفات أكثر من عدد الناخبين، بالإضافة إلى اختفاء مغلفات أخرى ولم يتم فرزها مثل الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه وجد داخل أحد الصناديق مغلف تصويت يتبع لانتخابات 2013 وكذلك وجود مغلفات بلون مختلف عن المعتاد عليه".

وأضاف "نحن نطالب بمعاينة البروتوكولات وسجلات الناخبين بعدما فشل مأمور الانتخابات هناك في تأدية مهامه والمحافظة على نزاهة الانتخابات، سيما وأنه لم يقم بوضع مواد الانتخابات الحساسة في مكان آمن أو مخازن وزارة الداخلية والإثبات على ذلك العثور على مغلفات تصويت في حاويات قمامة قرب إحدى المدارس".