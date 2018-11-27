إلغاء مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر أكاديمي في جنوب أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي ينظم في موضوع "صدمات تاريخية قومية"، الأسبوع القادم في جامعة ستيلينبوش، وتحت عنوان "الاعتراف والتعويض والمصالحة".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، فإن السبب الذي عرضه ناشطو المقاطعة لإلغاء المشاركة الإسرائيلية هو "قانون القومية، إضافة إلى رفض مناقشة مواضيع مثل المصالحة والتعاطف والصفح، في الوقت الذي تهاجم فيه إسرائيل قطاع غزة وتحتل الضفة الغربية، وتقتل وتعذب ناشطين فلسطينيين، وتتجاهل حقوق من سلبتهم أراضيهم".

وجاء أن منظمات المقاطعة الفلسطينية وأخرى من جنوب أفريقيا بعثت رسالة، الخميس الماضي، إلى منظمي المؤتمر في جامعة ستيلينبوش، تتضمن طلبا مفصلا بإلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين.

وبحسب التقرير، فقد وقع على الرسالة أيضا تنظيم "يهود من جنوب أفريقيا من أجل فلسطين الحرة" (SAJFP).

وبالنتيجة، أبلغت منظمة المؤتمر الباحثين الإسرائيليين بأنهم لا يستطيعون المشاركة.

وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر باحثون أكاديميون من جامعة بئر السبع وجامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس.