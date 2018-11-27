مندلبليت يعين طاقما موازيا للتدقيق بملفات نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شكل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طاقم محامين سيعمل في موازاة طاقم محامي النيابة العامة الذي يرافق التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل التدقيق في الملفات في موازاة الطاقم الرئيسي الذي تقود المحامية ليئات بن آري.

وذكر موقع صحيفة "غلوبس" الالكتروني اليوم، الثلاثاء، أن رئيسة الطاقم الموازي هي المحامية عميت مراري، نائبة المستشار القضائي للشؤون الجنائية، وفي عضويته المحامين ريعوت غوردون، من دائرة الاستشارة والتشريع والمحامي يونتان كرمر من الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة. والأخير أعدّ رسالة دكتوراه حول مخالفة خيانة الأمانة، المشتبه بها نتنياهو بحسب توصيات الشرطة.

وطالب مندلبليت الطاقم الموازي بالتدقيق في مواد التحقيق وطرح رواية مضادة للرواية الرائجة لدى طاقم بن آري. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة القضاء قولهم إن الحديث ليس تدقيق من نوع "يتضح العكس"، مثلما حدث في الماضي في حالة التحقيقات بشبهات فساد ضد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بموجب تعليمات المستشار القضائي السابق، يهودا فاينشطاين، وإنما طاقم مراري وُصف بأنه "مجموعة تفكير" يفترض به أن يساعد مندلبليت في معالجة مواد التحقيق، والتدقيق في الأنماط المعيارية ووجهة نظر طاقم بن آري واستخدام خبرة إضافية موجودة في وزارة القضاء.

وقالت الصحيفة إن المصادر، التي تتخوف من توجيه انتقادات لمندلبليت، أشاروا إلى أن المستشار القضائي يوسع دائرة التفكير حوله، لكن الطاقم الريادي هو طاقم بن آري.