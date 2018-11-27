شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهيلهم.. «التحالف» يسلّم اليمن 15 طفلاً جنّدهم الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
بدأ التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، بإجراءات إعادة (15) طفلاً جنّدتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية كمقاتلين في المعارك مع قوات الشرعية.
وقال التحالف العربي، في بيان له، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستمر في تجنيد الأطفال وتعرّضهم للهلاك وإعادة الأطفال المجندين بتسليمهم للحكومة الشرعية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي.
وأكد التحالف أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف وقوات التحالف، حيث قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم بعد تأهيلهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهيلهم.. «التحالف» يسلّم اليمن 15 طفلاً جنّدهم الحوثي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .