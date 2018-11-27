إيران تؤكد أنها ستقف في وجه خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - متظاهرون ايرانيون يحرقون ما يشبه الأعلام الاميركية والاسرائيلية في طهران في 4 نوفمبر 2018 عشية إعادة فرض واشنطن للعقوبات على طهران

أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الثلاثاء إن إيران مصممة على الوقوف في وجه الخطة التي يتوقع أن يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنه وكالة اسنا الطلابية شبه الرسمية.

ووصف ترامب الخطة المنتظرة بأنها "صفقة القرن" وقد أثارت استياء الفلسطينيين رغم أنه لم ترشح أي تفاصيل عن مضمونها.

وفي طهران قال لاريجاني أن "صفقة القرن" هي "مؤامرة" بين اسرائيل، العدو اللدود لإيران، والولايات المتحدة لتحقيق هيمنة اسرائيل في الشرق الأوسط.

وصرح في مؤتمر سنوي حول الوحدة الإسلامية "سنقف في وجه النظام الإسرائيلي، ولن نسمح لهذه الخطة بأن تتحقق في المنطقة".

وأضاف "إذا كان الاميركيون يفرضون عقوبات على إيران اليوم ويضغطون عليها، فإن السبب في ذلك هو أن إيران تقف ضد إسرائيل"، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق هذا العام انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

وتابع لاريجاني "لتحقيق هدفهم فإنهم يحاولون إرساء ترتيبات سياسية جديدة في المنطقة" في إشارة إلى الاستراتيجية الأميركية الاسرائيلية.

وفي تحذيره للدول من التطبيع مع اسرائيل أشار لاريجاني إلى السعودية والإمارات.

وقال "يجب أن تعلم الدول في المنطقة بأنها لن تستفيد مطلقا من السماح ل(رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) بدخول أراضيها".

واضاف "الناس في أي بلد من بلدان المنطقة يعتبرون إسرائيل ورما سرطانيا ويكرهونها".

وتقيم اسرائيل علاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والاردن، ولكن نتانياهو يسعى إلى توسيع علاقات بلاده في المنطقة.

وزار نتانياهو سلطنة عمان في تشرين الأول/أكتوبر بينما زار اثنان من وزرائه الامارات.