انت الان تتابع 13 مصابًا في تصادم 3 سيارات بمدخل العاشر من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ م

أصيب 13 شخصًا، منذ قليل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تصادم سيارتين ملاكي بسيارة أجرة «ميكروباص» بمدخل مدينة العاشر من رمضان بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وتبين تصادم 3 سيارات، اثنتان منها ملاكي، والأخرى «ميكروباص»، ما أسفر عن إصابة 13 راكبا من مستقلي السيارات الثلاث، أصيبوا جميعًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد. وتم نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة