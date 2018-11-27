انت الان تتابع 13 مصابًا في تصادم 3 سيارات بمدخل العاشر من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ م
أصيب 13 شخصًا، منذ قليل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تصادم سيارتين ملاكي بسيارة أجرة «ميكروباص» بمدخل مدينة العاشر من رمضان بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا.
وتبين تصادم 3 سيارات، اثنتان منها ملاكي، والأخرى «ميكروباص»، ما أسفر عن إصابة 13 راكبا من مستقلي السيارات الثلاث، أصيبوا جميعًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد. وتم نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة
وتبين تصادم 3 سيارات، اثنتان منها ملاكي، والأخرى «ميكروباص»، ما أسفر عن إصابة 13 راكبا من مستقلي السيارات الثلاث، أصيبوا جميعًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وسجلت حوادث الطرق خلال عام 2017 نحو 7 آلاف و370 حالة وفاة، 52.2% منها من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و44 سنة، بإجمالي 3 آلاف و848 حالة، و17.2% من الأطفال والرضع، وذلك حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وسجلت الفئة العمرية من 15- 24 سنة أعلى عدد لحالات الوفاة فى حوادث الطرق بـ1549 حالة، مقابل 711 حالة وفاة للأطفال في الفئة العمرية من 5- 14 سنة، و560 حالة وفاة لأطفال ورضع أقل من 5 سنوات، بإجمالى 1271 حالة.
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