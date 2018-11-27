انت الان تتابع المخرج مايكل باي في الإمارات لتصوير Underground 6 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

للمرة الثانية، تتجه شركة نيتفليكس إلى الإمارات لإنتاج أحدث أفلامها، وهو Underground 6 الذي سيتم تصوير 50% من مشاهده بالدولة الخليجية، والفيلم من نوعية الإثارة والأكشن، وهو من إخراج مايكل باي وبطولة رايان رينولدز.. وسيقيم فريق العمل الذي يضم أكثر من 300 شخص، لمدة 30 يوما في دولة الإمارات، وسيتم التصوير في أربعة مواقع مختلفة تشمل أبوظبي وصحراء ليوا بالإضافة إلى الشارقة ورأس الخيمة، ليشكل هذا الفيلم عودة شركة نيتفليكس لأبو ظبي مرة أخرى بعد أن صورت فيلمها "إله الحرب" بطولة براد بيت.

الفيلم مفعم بالإثارة والحركة، وتدور قصّته حول ستة أشخاص سخطوا من الأنظمة الشريرة ليقرروا تشكيل فريق يجوب العالم لمواجهتهم. عن التصوير في أبو ظبي المخرج مايكل باي قال: "يتطلب الفيلم مجموعة متنوعة من مواقع التصوير التي يمكنها تحقيق رؤيتنا، وهو ما دفعنا للقدوم إلى أبوظبي بوصفها مدينة رائعة تزخر بتشكيلة