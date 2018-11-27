انت الان تتابع نظفي غرفة أطفالك في 15 دقيقة.. الفوضى تحت السرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تنظيف غرفة أطفالك يوميا أمر مرهق للغاية، ولكن إذا فكرتِ قليلا، يمكنك حل الأمر وترتيب الغرفة في أقل من 15 دقيقة، سواء بمفردك أو بمشاركة أطفالك.

لدى الأطفال براءة تجعلكِ تذوبين عشقا فيهم، حتى إنكِ تتحملين ألم الحمل والولادة لتنجبي مرة أخرى، في الشهور الأولى لا تنامين من صراخ طفلك، وفي مرحلة الزحف وبداية المشي تبدأ الفوضى تنتشر في المنزل، وتستمر هكذا لسنوات حتى يكبر أطفالك ويستغنوا عن الألعاب، وفي نهاية كل يوم تحتاجين إلى ترتيب غرفة نوم أطفالك وتنظيفها جيدا حتى تكون مناسبة لليوم التالي، قد تعتقدين أن الأمر يستغرق منكِ الكثير من الوقت، لكن عزيزتي يمكنك ترتيب غرفة أطفالك في 15 دقيقة فقط إذا اتبعتِ بعض الخطوات، حسبما ذكرها موقع The Spruce.

- جمع الأشياء المبعثرة بالطبع يوجد داخل الغرفة سلة أو صندوق خاص بالألعاب، لذا عليكِ في البداية ترتيب هذه الألعاب داخل صندوق لتكون الغرفة مهيأة للتنظيف والبحث بسهولة عما تحتاجين إليه.. لو عايزة تجددي ديكور الغرفة.. اعرفي هذه الحيل. إذا كنتِ تريدين البحث حقا عن الأشياء غير المنظمة داخل غرفة أطفالك ابحثي

- جمع الأشياء المبعثرة بالطبع يوجد داخل الغرفة سلة أو صندوق خاص بالألعاب، لذا عليكِ في البداية ترتيب هذه الألعاب داخل صندوق لتكون الغرفة مهيأة للتنظيف والبحث بسهولة عما تحتاجين إليه.. لو عايزة تجددي ديكور الغرفة.. اعرفي هذه الحيل. إذا كنتِ تريدين البحث حقا عن الأشياء غير المنظمة داخل غرفة أطفالك ابحثي أولا تحت السرير، ستجدين الكثير من الألعاب ومستلزمات أطفالك مخبأة تحته، ومن الأفضل أن تشجعي أطفالك على مساعدتك في البحث عن جميع الأشياء الضائعة تحت السرير لتعليمهم النظافة والترتيب. إذا كان هناك الكثير من الملابس التي عليك ترتيبها، يمكنك تكديسها على السرير لترتيبها بنظام فيما بعد، وهذا يوفر عليك القليل من الوقت الآن، ويبعدك عن الفوضى في كافة الغرف، ويساعدك أيضًا على تذكيرك بطيها قبل محاولة النوم على السرير.. يهمك أن تعرفي طرق التخلص من بقع الملابس. - تنظيف أثاث الغرفة

ضعي جميع العناصر الموجودة على أثاث الغرفة في مكان جانبي، وبعدها تخلصي من الغبار من خلال استخدام قطعة قماش رقيقة مبللة بمنظف مناسب لمواد الأثاث (الخشب والزجاج والبلاستيك) لمسح بصمات الأصابع، ولتنظيف أعمق أو للحفاظ على الأثاث، يمكنك فرك زيت الليمون على سطح القطعة، وفي النهاية قطعة قماش جافة أخرى تعطيكِ اللمسة النهائية.

من الأفضل عدم استخدام منظفات داخل الأدراج، وبدلاً من ذلك امسحيها بقطعة قماش جافة أو استخدمي ملحق الفرشاة الناعمة على المكنسة الكهربائية.. اقرئي ايضا: التنظيف المتكرر لأثاث المنزل ضار.. حلول بسيطة تساعدك. - تلميع المرايات والشبابيك

احصلي على لمسة نهائية رائعة من خلال مسح المرايا والنوافذ باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر أو ورق الجرائد، ولإعطاء اللمعان للمرايا والنوافذ فإن الخل يقوم بهذه المهمة، وبعدها جففي أي سوائل زائدة بقطعة قماش جافة. - الأرضيات الخشبية

بالنسبة للأرضيات الخشبية الصلبة، يكفي تنظيفها أسبوعيًا بمسح جاف أو مكنسة، لكن سوف يتطلب التنظيف الأعمق المزيد من الجهد والوقت. - تنظيف الحوائط

بالطبع يستخدم أطفالك الألوان في تلوين الرسومات، وقد تجدين بعض الشوائب على حائط الغرفة أو بصمات لأياديهم المليئة بالغبار، وهذا الأمر مرهق بالنسبة لكِ، لكن لا تضايقي نفسك، الأمر سهل للغاية، فكل ما عليك فعله استخدام قطعة قماش مبللة مغموسة في البيكنج صودا، وفرك هذه الأماكن برفق.. يهمك أن تعرفي تصميمات حوائط خشبية مودرن من هنا. - نصائح أخرى 1- إذا كان لديك بضع دقائق متبقية بعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية، يمكن للأطفال الأكبر سنًا أخذ صندوق الألعاب ووضعه في المكان الصحيح، وفرز الألعاب التي تعرضت للتلف لإبعادها عن إخوتهم الصغار. 2- يمكنك مشاركة أطفالك عملية التنظيف من خلال جعلهم يفعلون بعض الأشياء البسيطة، وأن يتعود أطفالك على ترتيب ألعابهم بعد الانتهاء منها يوميا. عزيزتي.. اتبعي هذه الخطوات ولن تبذلي مجهودا كبيرا في تنظيف غرفة أطفالك، الأطفال حياة وتربيتهم ليست سهلة، لكن الأمومة شيء يستحق حقا.

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