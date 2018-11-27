انت الان تتابع مسلحون يخطفون شابا داخل سيارة نقل في قنا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٠ م

اختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم الثلاثاء، شابًا بالقرب من منزله، وذلك في وضح النهار وتحت تهديد السلاح وقاموا بنقله داخل سيارة نقل، وذلك بمركز قفط جنوب محافظة قنا، وسط حالة من الهلع والفزع بين الأهالى. تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بورود بلاغ من أهالى قرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب المحافظة، بقيام مسلحين مجهولين، يستقلون سيارة ربع نقل، باختطاف شاب "ا.م.ا"، في وضح النهار بعد قيامهم بقطع الطريق عليه أثناء مروره، وذلك بعد قيامهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، دون وقوع ضحايا أو مصابين، وفروا هاربين.

ووفق شهود عيان من أهالى القرية، فإن المسلحين اقتحموا القرية أمام اعين الجميع مستقلين سيارة ربع نقل، واختطفوا الشاب بالقرب من منزله، بعد قيامهم بقطع الطريق أثناء مروره بأحد شوارع القرية، وذلك في حضور العشرات من الأهالي، والذين لم يتمكنوا من إنقاذه بسبب حالة الهلع والخوف التي أصابتهم بعد إطلاق المسلحين