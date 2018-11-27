ماكرون يعد باتخاذ إجراءات لاسترضاء المحتجين على زيادة ضريبة الوقود

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أول رد فعل رئيسي على الغضب الشعبي بشأن رفع الضرائب على الوقود في فرنسا، مصرا على أنه أمر ضروري لمكافحة التلوث وتعهد باتخاذ تدابير تهدئة لاسترضاء المحتجين على زيادة الضرائب على الوقود الذين يرتدون السترات الصفراء.

وفي حديثه إلى مجلس جديد لقضايا المناخ اليوم الثلاثاء، وعد ماكرون بعملية تشاور واسعة النطاق مع المحتجين وغيرهم من أصحاب المصلحة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للسعى إلى إيجاد حلول واقعية قدر الإمكان.

وقال ماكرون إن المشاورات يمكن أن تسفر عن تدابير مثل ربط الزيادة الضريبية المخطط لها بأسعار سوق النفط بحيث لا يتعرض المواطنون لضربة شديدة بسبب الارتفاعات العالمية في أسعار النفط.

ومن المقرر أن يبدأ في يناير المقبل سريان زيادة ضريبة الوقود المثيرة للجدل في فرنسا - وهي زيادة بنسبة 4 في المائة على أسعار البنزين وزيادة بنسبة 7 في المائة على الديزل، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى حتى عام 2022، وشهدت البلاد 10 أيام من الاحتجاجات والحصار ضد ارتفاع الضرائب.

وشارك متظاهرون يرتدون سترات السلامة الصفراء في احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد على مدار يومي متتاليين، مع حدوث أعمال عنف في وسط باريس في مطلع الأسبوع.

وأظهرت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا واسع النطاق لحركة الاحتجاج ولم تعد تصريحات ماكرون اليوم الثلاثاء بأي تغيير فوري تجاه زيادات الضرائب في يناير المقبل، والتي يعد إلغائها مطلبا أساسيا لحركة "السترات الصفراء".

وقال ماكرون إن الحكومات السابقة تجاهلت محنة المواطنين ذوي الدخول المنخفضة الذين لم يكن لديهم خيار سوى العيش خارج المدن والانتقال إلى العمل بالسيارات.

