ولي العهد السعودي يشكر السيسي على حسن الاستقبال

وقال ولي العهد في رسالته: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف: "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعرب ولي العهد السعودي عن آماله للشعب المصري الشقيق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وغادر ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم القاهرة وكان في مقدمة مودعيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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