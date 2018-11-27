بالفيديو والصور.. الشرطة التركية تشفط ماء "البئر الخضراء" بحثا عن جثة خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © www.aa.com.tr الشرطة التركية تفتش بئرا في فيلا رجل أعمال سعودي بحثا عن جثة جمال خاشقجيبالفيديو والصور.. الشرطة التركية تشفط ماء "البئر الخضراء" بحثا عن جثة الشرطة التركية تفتش بئرا في فيلا رجل أعمال سعودي بحثا عن جثة جمال خاشقجيبالفيديو والصور.. الشرطة التركية تشفط ماء "البئر الخضراء" بحثا عن جثة خاشقجي

نشرت وسائل إعلام تركية صورا لمحتويات بئر فتشتها الشرطة بحثا عن بقايا جثة الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، داخل حديقة منزل رجل أعمال سعودي في منطقة يلوا قرب اسطنبول.

وفتشت الشرطة التركية، أمس الاثنين، منزلين تابعين لرجلي أعمال سعوديين في قرية صامانلي السياحية في ولاية يالوا شمال غربي البلاد، في إطار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي.

وبدأ المحققون عملهم صباح الاثنين بتفتيش فيلا رجل الأعمال السعودي الذي تبين لاحقا، حسبما أعلنته النيابة العامة التركية، أن اسمه محمد أحمد الفوزان. © sakinca.com

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن المحققين فحصوا البئر بدقة داخل حديقة الفيلا شملت سحب مياه منها.

ونشر موقع "ساكنجا" التركي صورا للبئر أظهرت وجود كمية كبيرة من الأقذار والأوساخ داخل البئر، موضحا أن المحققين سحبوا بمساعدة فريق إطفاء، المياه من داخله للبحث عن أي آثار محتملة لما تبقى من جسد خاشقجي. © sakinca.com

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المحققين جمعوا عينات من التراب في حديقة الفيلا وكذلك من محتويات البئر.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن النيابة العامة أن تفتيش فيلا الفوزان جرى بعد اكتشاف المحققين الأتراك وجود اتصال هاتفي بينه وبين أحد المشتبه بهم الـ15 في إطار قضية خاشقجي، وهو المدعو منصور عثمان أبو حسين. © sakinca.com

وأكدت النيابة العامة التركية، أن الاتصال حصل في الأول من أكتوبر، أي قبل يوم واحد من قتل خاشقجي، وتمحور حول موضوع التخلص من جثة المغدور.

وأشارت "الأناضول" إلى أن ثمة ادعاءات تفيد بمغادرة رجل الأعمال السعودي تركيا بعد الاتصال.

وكما فتشت فرق التحقيق التركية، مساء الاثنين، فيلا ثانية قيل إنها تعود لرجل أعمال سعودي آخر لم يكشف عن اسمه ومنزله متاخم للفيلا الأولى.

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المصدر: وسائل إعلام تركية