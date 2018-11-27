سائق صيني يقتل 7 أشخاص بـ"ضربة واحدة"

دبي - بواسطة محمد فارس قتل 7 أشخاص، وجرح 4 آخرون، عندما دهست سيارة عددا من المارة، الثلاثاء، في جنوب غربي الصين لأسباب لا تزال غير معروفة، حسب ما أفادت السلطات. © Getty حوادث السير تكرر في الصين بسبب عدم اتباع قواعد المرور.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة اندفعت نحو الرصيف، قبل أن تصدم الضحايا عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش)، في مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان.

ولم تحدد الشرطة ما إذا كان الحادث عرضيا أو متعمدا، مشيرة فقط إلى توقيف السائق وفتح تحقيق في القضية.

وتأتي الحادثة بعد 5 أيام على مقتل 5 تلاميذ، عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينغ.

وجرى وقتها توقيف السائق البالغ من العمر 29 عاما، والعاطل عن العمل. وقالت وكالة الصين الجديدة إنه كان يفكر "بالانتحار" بسبب خلافات مع زوجته عندما دهس الأطفال بسيارته.